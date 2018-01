El escalofriante dato sobre los perros malteses de "la casa del horror" de los Turpin desorienta a los investigadores

Parecía una escena de un film de terror. Dentro de esa casa espantosamente sucia en California, la policía encontró a 13 hermanos que estaban mal alimentados y en condiciones de salud indescriptibles. Sin embargo, en medio del horror, había dos perros en perfecto estado.

Eran dos malteses de no más de un año, uno negro y otro blanco. Las mascotas de los dueños de casa, David y Louise Turpin, quienes fueron arrestados. Los cachorros eran alimentados a diario, a diferencia de los niños, según recoge Infobae.

Debido a su precario estado de salud y a los traumas psicológicos que padecen, los hermanos fueron internados en dos hospitales. Los perros, en cambio, no necesitan ningún tratamiento especial. Ya fueron puestos en adopción y esperan una familia que los reciba.

Este martes, Elizabeth Jane Flores, una de las tías de las víctimas, habló sobre los extraños comportamientos que durante años adquirieron los padres. Flores reconoció que no veía a su hermana desde hacía 19 años. Solo hablaban por teléfono esporádicamente. Pero nunca le permitió saber nada de los hijos, ni siquiera visitarlos.

"Algo no parecía correcto sobre su crianza, pero nunca hubiera sospechado algo así", señaló Flores a DailyMailTV. "No dejaban que nadie los visitara y no sabíamos su dirección (...) Hablamos por teléfono de vez en cuando, pero cada vez que pedía hablar con sus hijos, ella no me dejaba", agregó la mujer de 41 años, residente de Cleveland.