La pregunta del espanto: "¿Puedo coger a la niña en brazos, por favor?"

"¿Puedo coger a la niña en brazos, por favor? ¿Solo por un minuto?".

Eleanor Williams jamás podrá olvidar las palabras que le dijo esa desconocida amable y conversadora, la mujer que raptó a su hija.

Era el 2 de diciembre de 1983 y Williams, entonces de 18 años, estaba sentada en la sala de espera de la terminal de buses de Washington D. C., en los Estados Unidos. En brazos, vestida con un mono de nieve rosa y blanco, tenía a su hija April Nicole, de tres meses y medio.

La mujer que raptó a la bebé era afroamericana, de unos veinte años. Dijo que se llamaba Latoya y que se dirigía hacia el oeste, recordó Williams, quien después de 35 años habló por primera vez del caso que marcó su vida para siempre.

La mujer, alta y esbelta, se le acercó haciendo murmullos de admiración hacia la bebé de Williams. Al rato, con su voz más dulce, le preguntó si podría coger en brazos a April.

Williams habla entre lágrimas al diario The Washington Post.

"Era amigable, me hacía un montón de preguntas, como '¿adónde estás yendo?' y '¿Cuánto tiene tu bebé?'. Era amable, ¿sabes? Luego comenzó, '¿Te importa si la cargo? Y yo estaba sentada justo al lado, así que dije 'ok', y la dejé".

La mujer, sosteniendo a April, dijo que la bebé necesitaba un cambio de pañales.

"Dijo: 'Oh, la llevo yo al baño. Pareces cansada'. Yo estaba escéptica, dije 'Bueno... ok, creo'. Porque estaba cansada. Lo pensé, pero ya había dicho 'ok' y ella ya se había levantado y la había llevado al baño".