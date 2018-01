La recopilación definitiva de los insultos de Trump

Ha pasado un año desde que Donald Trump cruzase el umbral de la Casa Blanca. En este tiempo, el presidente del país más poderoso del mundo se ha revelado un maestro del desprecio y campeón del exabrupto. En algunas ocasiones es un misterio si hace los desplantes de forma consciente. En otras, está claro que su intención es ofender. Repasamos esta faceta de Trump en su primer año como presidente, en el que ha despreciado u ofendido a, según recoge Aitor Bengoa en ElHuffPost :



Los mexicanos

Una de las propuestas de Trump que más ha dado que hablar ha sido su promesa electoral de construir un muro en la frontera con México por donde, a su juicio, entran a EE UU "traficantes", "criminales" y "violadores". Nada más acceder a la Casa Blanca, Trump firmó el decreto para iniciar la construcción y aseguró que serían los mexicanos quienes pagasen el coste de la obra. Amenazó con cancelar una reunión programada con el presidente del país vecino, Enrique Peña Nieto, si no accedía a pagar el muro. Estas pretensiones y el chantaje fueron vistas como un agravio por los mexicanos. (Ver vídeo)



Las mujeres

"Tengo un tremendo respeto por las mujeres y los muchos papeles que cumplen, que son vitales para la estructura de nuestra sociedad y nuestra economía", tuiteó Trump el 8 de marzo, Día de la Mujer. Este mensaje fue visto por mucha gente como puro cinismo por parte del presidente, que a lo largo de su vida ha denostado a las mujeres en un sinfín de ocasiones, calificándolas como advenedizas u objetos y valorándolas únicamente por su atractivo físico, entre otras lindezas misóginas. Además, una veintena de mujeres lo han acusado de tocamientos y abusos sexuales.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.