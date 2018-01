La presentadora Oprah Winfrey descarta presentarse a la Presidencia de EEUU

No todos están hechos de la pasta de Donald Trump ni alimentan similares ambiciones. Ni siquiera en el firmamento artístico y económico norteamericano.

La estrella televisiva Oprah Winfrey puso fin a las especulaciones y descartó presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, según una entrevista publicada hoy en la revista de moda In Style.

"Siempre me he sentido muy segura de mí misma y he sabido lo que podía hacer y lo que no. Esto no es algo que me interese. No tengo el ADN para eso".