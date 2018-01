¿Sabes por qué Melania Trump ha cancelado su viaje a Davos?

La prensa norteamericana cree que podría haber un asunto de trasfondo mucho más delicado. Y es que el matrimonio podría estar viviendo uno de sus momentos más críticos, especialmente después de que la pasada semana la revista InTouch sacara a la luz una entrevista inédita realizada en 2011 a la actriz porno Stormy Daniels. En la publicación, Stormy se sinceraba y aseguraba haberse acostado con el magnate cuando Melania estaba embarazada de su hijo Barron. Un asunto trascendente que parece ser que la first lady desconocía y que ha enfadado profundamente.

Pero las sospechas de que algo no marcha bien en la relación presidencial no acaban aquí. El pasado 22 de enero, la pareja celebraba 13 años de matrimonio. Una fecha empañada su fecha redonda por otro aniversario, el primero de Trump en el despacho oval que parece haber causado que el presidente olvide haber enviado un mensaje público de felicitación a su esposa. La primera dama sí le dedicó unas palabras, aunque no muy explícitas, con una publicación en Instagram que ha dado mucho de que hablar en la prensa estadounidense, según recoge La Vanguardia.

Melania subió una foto el pasado lunes en la que aparecía cogida del brazo de un escolta militar. Ni rastro de Trump. "Este ha sido un año lleno de muchos momentos maravillosos. ¡He disfrutado de las personas con las que he tenido la suerte de conocer en todo nuestro gran país y el mundo! ", rezaba el mensaje.

