Donald Trump, abucheado en Davos tras darle la del pulpo a los periodistas

Donald Trump ha aprovechado su intervención de este viernes 26 de enero de 2018 el Foro Económico de Davos para atacar a los medios de comunicación, calificándoles de "crueles" y acusándoles de crear noticias falsas, ataques le han valido abucheos por parte del público asistente.

"No ha sido hasta que me he convertido en presidente cuando me he dado cuenta de lo desagradables, codiciosos, crueles y falsos, que son los medios de comunicación".