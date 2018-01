Hallan decapitada y desmembrada dentro de dos maletas a esta modelo americana

La bella mujer ha aparecido, desmembrada y decapitada, dentro de dos maletas, en el maletero de un BMW.

Ha sido en la localidad Aloha, en el estado de Oregón, EEUU.

La víctima es Sara Zghoul, una vecina de la localidad de 28 años, que trabajó como modelo y actriz.

La prensa señala que la Policía había recibido información sobre un asesinato, y que el cuerpo de la víctima habría sido escondido en un vehículo. Los oficiales buscaron en el área hasta dar con el automóvil en cuestión, según recoge RT.

Woman murdered in #Aloha neighborhoodhttps://t.co/JbPlFHeQPi



The victim is identified as 28-year-old Sara Zghoul. Police arrested the suspect late Thursday night. pic.twitter.com/6VjhoQe39d