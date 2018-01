Trump contesta, a su manera, a Jay-Z con un tuit sobre el desempleo entre los afroamericanos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, atribuye a su política la caída del desempleo entre la población negra, según escribió este domingo en su cuenta de Twitter, desde donde lanzó un 'toque de atención' al rapero afroamericano Jay-Z.

En su comentario el presidente subraya que gracias a su política se registra el menor nivel de desempleo entre los afroamericanos. "Que alguien, por favor, informe a Jay-Z que gracias a mis políticas el desempleo negro acaba de registrar LA TASA MÁS BAJA DE LA HISTORIA", tuiteó Trump, según recoge RT.

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED!