El 'número dos' del FBI, Andrew McCabe, ha dimitido este lunes tras recibir múltiples ataques del presidente de EEUU, Donald Trump.

Sobre el papel, McCabe seguirá siendo un empleado del FBI hasta mediados de marzo, pero en la práctica ya ha abandonado su cargo, según ha revelado a Efe una fuente familiarizada con el asunto.

Esta fuente ha explicado que McCabe tenía intención de jubilarse en junio, pero ha decidido tomar dos meses de "vacaciones" hasta que pueda retirarse oficialmente en marzo, cuando cumple con todos los requisitos para recibir los beneficios completos de su jubilación. Hasta entonces, cobrará su sueldo.

How can FBI Deputy Director Andrew McCabe, the man in charge, along with leakin’ James Comey, of the Phony Hillary Clinton investigation (including her 33,000 illegally deleted emails) be given $700,000 for wife’s campaign by Clinton Puppets during investigation?