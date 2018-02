Canadá cambia la letra de su himno y lo adapta a la neutralidad de género

Nuevo y espectacular éxito de los mamarrachos de los políticamente correcto. Se acabó para los canadienses eso de cantar unas estrofas en las que se dice hijos. A partid de ahora, tendrán que decir 'todos nosotros'.

La neutralidad de género llega al himno nacional de Canadá. El Senado del segundo país más extenso del mundo aprobó este miércoles una propuesta de ley para adaptar la letra de «O Canada» a los nuevos tiempos.

El final del verso «True patriot love in all thy sons command», que se traduciría al español por «Verdadero amor patrio en todos tus hijos reine», será reemplazado ahora por «in all of us command», que significa «en todos nosotros reine».

En inglés, «sons» es masculino, mientras que «us» es neutro.

La cuestión del cambio de letra suscita un apasionado debate en el país y la propuesta ha obtenido el respaldo de la cámara alta canadiense a pesar del firme rechazo de los conservadores.

De hecho, desde que «O Canada» se convirtió en 1980 en el himno nacional del país norteamericano, hasta doce proyectos se habían presentado para despojarlo de lo que los promotores del cambio consideraban discriminatorio, según recoge la web de la cadena CBC.

La última vez que se había intentado fue en 2010, cuando la mayoría conservadora logró frenar la iniciativa.

En esta ocasión, la proposición de ley logró la aprobación de la Cámara de los Comunes en 2016 por una amplia mayoría y el miércoles recibió el respaldo, a través de votación a viva voz, del Senado. Para convertirse en ley, ya solo hace falta que la gobernadora general de Canadá, Julie Payette, le otorgue el consentimiento real.

«O Canada» fue escrita por Robert Stanley Weir hace más de un siglo, en 1908, y ya ha sufrido alteraciones con anterioridad.

El propio Weir cambió la letra antes de la Primera Guerra Mundial para introducir la frase ahora objeto de controversia, «in all thy sons command».

Enfrentamiento entre los canadienses

En declaraciones recogidas por el citado medio canadiense, el senador independiente por Ontario y defensor de la propuesta en la cámara alta, Frances Lankin, dijo sentirse «muy, muy feliz».

Lankin destacó los 30 años de lucha para lograr lo que considera «una cosa importante» para el país, que «O Canada» sea «inclusivo» para todos.

El cambio en el himno «puede ser pequeño, son dos palabras, pero es enorme», señala este senador.

«Podemos ahora cantarlo con orgullo, sabiendo que la ley nos apoyará en cuanto al lenguaje. Estoy orgulloso de ser parte del grupo que lo ha hecho posible».

En el bando conservador, la reacción fue bien diferente. Uno de los detractores del cambio, el senador por Manitoba Don Plett, se queja de que no se le permitió pronunciarse en contra de la propuesta por el sistema empleado en la cámara para su debate, con un tiempo limitado, que a su juicio buscaba silenciar a la oposición.

«Cuando una mayoría de individuos decide acallar el discurso en este lugar, la democracia muere». «Necesitamos ser muy cautos ante procedimientos que amordazan el debate».

Plett aboga por que el cambio en la letra del himno se vote en un referéndum.