Una niña de 12 años es la autora del tiroteo en un instituto de EEUU

Cinco personas han resultado heridas en un tiroteo en una escuela de Los Ángeles (EEUU). La Policía ha detenido a una estudiante de 12 años como principal sospechosa.

El tiroteo tuvo lugar dentro de un aula de la escuela Sal Castro Middle School, en el distrito de Westlake, situado al oeste del centro de Los Ángeles, según recoge ElHuffPost.

Dos estudiantes de quince años fueron alcanzados por las balas.

BREAKING: Shooting at Sal Castro Middle School in the Westlake District sends 2 students to the hospital. 1 student taken into custody. Watch @KTLAMorningNews pic.twitter.com/9h4QLQdfZT