El video más desagradable de Trump y Melania inunda las redes de bromas

Un nuevo video que parece mostrar a Melania Trump rechazar la mano de su marido se ha vuelto viral.

En las imágenes, grabadas antes de que el presidente y la primera dama subieran a un helicóptero este lunes, Melania lleva un abrigo amarillo largo con los brazos dentro del abrigo, en vez de metidos en las mangas. En un momento determinado, Donald Trump parece que intenta cogerle la mano, pero no tiene éxito.

El portal Indy 100 ha calificado la grabación como "el vídeo más incómodo" de la pareja.

Notice when Melania has to walk next to him, she often wears her coat over her shoulders like she did today, with her arms/hands strategically beneath the coat, to avoid any possibility of hand-holding. pic.twitter.com/K8MMBRdLCM