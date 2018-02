'Shutdown' en EEUU: el Gobierno vuelve a cerrar por falta de acuerdo presupuestario

El cierre del gobierno de Estados Unidos por falta de fondos quedó asegurado este jueves 8 de febrero de 2018, después de que el Senado suspendiera el debate de un acuerdo presupuestario y pospusiera la sesión hasta después de la medianoche, cuando vence el financiamiento vigente.

La Cámara alta del Congreso buscó el jueves evitar una parálisis del Estado federal por falta de financiamiento con la aprobación de un proyecto de ley negociado entre republicanos y demócratas, pero ante la oposición del senador conservador Rand Paul a una votación rápida, se decidió posponer la sesión hasta las 00H01 (05H01 GMT del viernes).

Sin la aprobación del gasto se producirá el "shutdown" (cierre) del gobierno, que ya no tendrá fondos y deberá licenciar a cientos de miles de funcionarios. Esto ya pasó entre el 20 y el 23 de enero, empañando el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump.

Este nuevo cierre podría durar poco, ya que se espera que el Senado programe una votación sobre la medida a las 01H00 (06H00 GMT) que, de aprobarse, pasará a la Cámara de Representantes y luego será enviada al presidente para su firma temprano el viernes.

El miércoles, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y su contraparte demócrata, Chuck Schumer, habían llegado a un acuerdo que elevaba los topes presupuestarios para 2018 y 2019.

The Budget Agreement today is so important for our great Military. It ends the dangerous sequester and gives Secretary Mattis what he needs to keep America Great. Republicans and Democrats must support our troops and support this Bill!