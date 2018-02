Así se convirtió este chaval venezolano de 15 años en el héroe del tiroteo de Florida

El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, ha visitado este domingo a una de las víctimas del tiroteo de Florida de la pasada semana, que se cobró 17 vidas. Pero Anthony Borges, un venezolano de 15 años que recibió cinco disparos, no es sólo una víctima: es un héroe.

Borges protegió a 20 de sus compañeros de instituto al mantener cerrada una puerta que quería traspasar Nikolas Cruz, autor de la matanza, y por ello recibió cinco balazos en las piernas y la espalda, ha relatado su mejor amigo, Carlos Rodríguez, al programa Good Morning America.

Ninguno de los jóvenes se atrevió a acercarse a la puerta de la clase donde se escondían excepto Borges, que utilizó su cuerpo como barricada en la puerta mientras intentaba echar el cerrojo. Se puso así en el camino de las balas, que no tocaron a sus compañeros.

"Ninguno sabíamos qué hacer. Él tomó la iniciativa sólo para salvar a los demás", ha relatado Carlos Rodríguez. Aun después de recibir los tiros, Borges consiguió mantener la puerta cerrada utilizando su propio peso.

The Sheriff was honored to visit Anthony Borges,15, in the hospital. Anthony was shot five times. Fortunately, he is recovering, but has a long road ahead with more surgeries needed. Please join us in praying for the swift recovery of Anthony and all others from #StonemanDouglas. pic.twitter.com/U0PVkEwpFZ