Este condenado a muerte grita "¡asesinos!" en el momento de su ejecución

Eric Scott Branch, un condenado a muerte, gritó "¡asesinos!" tres veces mientras se le administraba la inyección letal durante la aplicación de la pena capital este jueves en el estado de Florida (EE.UU.), según informa AP.

Tras pronunciar estas palabras, Branch emitió un sonido gutural y se calló. Minutos antes, se había dirigido a los agentes penitenciarios, diciéndoles que debería corresponder al gobernador de Florida, Rick Scott, y a su fiscal general llevar a cabo la sentencia de muerte, y no a los funcionarios presentes. "Déjalos venir aquí y hacerlo [...] He aprendido que ustedes son buena gente y esto no es lo que deberían estar haciendo", dijo Branch. El condenado a muerte falleció a las 7.05 p.m. (hora local). Las drogas subministradas al reo incluían un potente sedante.

La portavoz del Departamento Penitenciario, Michelle Glady, afirmó que "no había indicios" de que los gritos y golpes de Branch en sus últimos momentos de vida en la camilla en la que se hallaba fueran consecuencia de las drogas que recibió durante el procedimiento de ejecución, argumentando que esta información fue confirmada por el Departamento del Orden Público del estado de Florida.

Eric Scott Branch, de 47 años, fue condenado a muerte por violar y matar a Susan Morris, una estudiante universitaria de 21 años, en 1993. El cuerpo desnudo de Morris fue hallado en una tumba poco profunda cerca de un itinerario natural. Branch también fue declarado culpable de agredir sexualmente a una niña de 14 años en el estado de Indiana y de otra agresión en Florida que tuvo lugar solo 10 días antes de la muerte de Morris.

Aunque Branch fue sentenciado a muerte durante el antiguo sistema de pena de muerte del estado de Florida, que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional en 2016, los presos condenados a muerte antes de 2002 no se ven afe

Fuente:RT

