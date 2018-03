50.000 dólares pagó la madre del autor de la masacre de Florida para adoptarlo

Salen nuevos detalles acerca de la infancia de Nikolas Cruz, el joven de 19 años que mató a 17 personas y provocó decenas de heridos en el tiroteo ocurrido el 14 de febrero en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida, EE.UU.

El terrorífico vídeo de la matanza en una escuela de Florida: 17 muertos

Lynda Cruz, la mujer que lo crió, le pagó 50.000 dólares a la madre biológica del niño para que se lo cediera en adopción a solo tres días de nacido, informa el periódico The New York Post. Posteriormente le dio 15.000 dólares por un segundo niño, Zachary, que también adoptó, según recoge RT.

Apparently Lynda & Roger Cruz adopted Nikolas Cruz later in life. They adopted Nikolas at birth and his biological brother Zachary then moved from Long Island, New York to Broward County. This is apparently a photo from her Obituary from a YT video though I didn't see it there. pic.twitter.com/tX61pUmtLD