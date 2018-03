Trump quiere imponer la pena de muerte a los narcotraficantes

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha alabado a aquellos países que han impuesto la pena de muerte o cadena perpetua a los narcotraficantes este sábado, alegando que Estados Unidos debería comenzar a plantearse hacer lo mismo.

"Creo que es un debate que tenemos que empezar a plantearnos. No sé si estamos preparados, no sé si el país está preparado para ello", ha declarado el mandatario durante un mitin a favor del candidato republicano al Congreso Rick Saccone. Trump ha explicado que muchos de los sentenciados por matar a tan sólo una persona en los tiroteos también se enfrentan a la pena de muerte o a la cadena perpetua en muchas ocasiones.

"Se puede matar a hasta 5,000 personas con las drogas, porque las estás introduciendo de forma ilegal en el país y ganas un montón de dinero mientras la gente se muere", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que el hecho de que los narcotraficantes no sean castigados es el motivo detrás del tráfico de drogas en Estados Unidos.

"No he hecho ninguna encuesta al respecto, no sé si sería una medida popular o no, pero esta gente está matando a nuestros hijos y a nuestras familias, así que tenemos que hacer algo", ha establecido.



"MANTENER A EEUU GRANDE"

En su discurso en apoyo de Saccone, Trump también ha desvelado cuál será el lema de su próxima campaña electoral. "Nuestro nuevo eslogan, cuando volvamos a presentarnos será 'Keep America Great' porque ya hemos conseguido hacerla grande", ha asegurado el mandatario.

Por otro lado, Trump ha afirmado que le encantaría que en 2020 su rival fuera Oprah Winfrey, ya que predice que la campaña electoral sería una experiencia bastante mala para la mediática presentadora. "Me encantaría que Oprah ganase, me encantaría ganarla. Sé cuáles son sus debilidades", ha declarado.

