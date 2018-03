Tras la masacre de la escuela de Florida, George Clooney valora postularse a presidente de los Estados Unidos

George Clooney estaría valorando seriamente postularse para presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones del 2020, según recoge la revista Star.



La citada publicación afirma que la masacre en una escuela de Parkland, Florida, había hecho mella en el actor hasta el punto de plantearse llegar a la Casa Blanca para en el caso de lograr ese objetivo, poder cambiar las permisivas leyes de armas que rigen en la actualidad, según recoge Exclusivadigital.

"George quiere marcar una diferencia real en el mundo y Amal no tiene dudas de que su esposo sería un presidente increíble", señala una fuente del tabloide.



El mes pasado, George y Amal donaron US$ 500 mil a 'March for Our Lives' (Marcha por nuestras vidas), un acto organizado por los supervivientes del tiroteo mortal en la escuela de Parkland, al que asistirán el próximo 24 de marzo.



La fuente de Star asegura: "La presidencia de Donald Trump le ha enseñado a George que no necesita tener experiencia en política para ser elegido presidente. De momento ha rechazado todas las ofertas que ha recibido hasta ahora para hacer películas y su agenda está casi vacía para este año"

