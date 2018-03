¿Qué son esas hierbas que brotan de la chaqueta de Trump?

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a provocar discusiones en las redes sociales, pero esta vez no por sus declaraciones sino por un inusual ornamento en su vestimenta. Se trata de unos brotes de hierba que el mandatario llevaba en el bolsillo delantero de la chaqueta durante un encuentro oficial este jueves.

Seguidamente, varios internautas se preguntaron la razón por la que el presidente portaba un puñado de hojas verdes en su solapa, mientras que otros especularon de qué tipo de planta se trataba, según recoge RT.

Why has Trump got parsley in his pocket? pic.twitter.com/gk0opa88iB