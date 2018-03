Jueza utiliza un banquillo como ariete para escapar de la sala de un tribunal

Una jueza de Oregón (Estados Unidos) utilizó un banquillo a modo de ariete para intentar escapar de la sala del tribunal donde había quedado encerrada y provocó daños estimados en 3.000 de dólares, informan medios locales.

El incidente se produjo un fin de semana de principios de este mes en el condado de Clackamas, cuando Susie Norby visitó la estancia donde quedó atrapada sin las llaves ni su teléfono móvil, según recoge RT.

Tras una hora de espera, en la que pulsó el botón de emergencia para que la rescataran y no obtuvo respuesta alguna, esa mujer estimó que nadie iría al lugar antes del lunes siguiente y tomó una decisión drástica.

Glad Judge Norby made it out of the Courtroom!https://t.co/xMiVKhiI0F