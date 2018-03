Todos los sucios trucos de Trump para ganar las elecciones según Cambridge Analytica

Los ejecutivos de Cambridge Analytica, una empresa británica de datos políticos que trabajó en anuncios digitales para la campaña electoral de Donald Trump en 2016, fueron grabados alegando que la firma podría usar las llamadas 'trampas de miel' (uso de relaciones sexuales o románticas para desacreditar a rivales), sobornos, espías y noticias falsas para ayudar a determinados candidatos a ganar elecciones en cualquier parte del mundo, ha revelado una nueva investigación.

Durante una operación encubierta de Channel 4 News, un reportero del canal británico se hizo pasar por un representante de una familia rica de Sri Lanka que supuestamente aspiraba un alto puesto político. Si bien los ejecutivos inicialmente negaron haber usado técnicas sucias, después de varias reuniones con el periodista, revelaron algunas de las tácticas que podrían emplear.

En una ocasión el director ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, propuso crear el escenario de un escándalo sexual para desacreditar a los oponentes políticos. "Podríamos traer a algunas ucranianas de vacaciones con nosotros, ya sabes lo que estoy diciendo", sugirió Nix.

El periodista preguntó cómo la empresa podría ayudar a sacar trapos sucios sobre sus rivales. Mark Turnbull, director gerente de Cambridge Analytica, confesó que la compañía colabora con exespías de las agencias de Inteligencia británica MI5 y MI6.

Como otro posible escenario, Nix sugirió que un desarrollador rico podría ofrecer a un candidato una gran cantidad de dinero a cambio de la tierra, ofreciendo un trato "que es demasiado bueno para ser verdad". El encuentro sería grabado y publicado en línea. "Usted sabe que este tipo de tácticas son muy efectivas, al instante tener evidencia de corrupción en video", explicó Nix.

Aunque el director ejecutivo de Cambridge Analytica sugirió que estos son escenarios hipotéticos, pero confirmó que algunas de estas tácticas se habían empleado en el pasado.

El director ejecutivo de Cambridge Analytica, Alexander Nix, durante la conferencia de tecnología Web Summit, en Lisboa, Portugal, el 9 de noviembre de 2017. / Pedro Nunes / Reuters

Sin embargo, Cambridge Analytica negó haber utilizado las tácticas mencionadas en el reporte del Canal 4. "Rechazamos por completo cualquier alegación de que Cambridge Analytica o cualquiera de sus filiales use atrapamiento, sobornos o las llamadas 'trampas de miel' con cualquier propósito", declaró la compañía en un comunicado.

La investigación de Channel 4 News, emitida el lunes, se produce dos días después de que varios medios informaran que Cambridge Analytica tuvo acceso no autorizado a decenas de millones de perfiles de Facebook en una de las brechas de datos más grandes en la historia de las redes sociales.

El académico Aleksandr Kogan y su empresa Global Science Research crearon una aplicación llamada thisisyourdigitallife en 2014. Sus usuarios fueron pagados para que realizaran una prueba psicológica en forma de un cuestionario. La aplicación recopiló sus datos y también reunió información sobre sus amigos en Facebook, según materiales publicados por The Observer y The New York Times.

Debido a que 270.000 personas participaron en el cuestionario, los datos de unos 50 millones de usuarios, principalmente en EE.UU., fueron supuestamente "cosechados" sin su consentimiento explícito a través de sus redes de amigos.

Luego, Kogan compartió los datos con Cambridge Analytica, lo cual le permitió desarrollar un 'software' para ayudar a influir en las elecciones, de acuerdo con Christopher Wylie, exempleado de la empresa, quien reveló las supuestas prácticas a ambos periódicos.

Wylie confesó haber ideado un plan para usar información privada de los perfiles de Facebook de millones de ciudadanos estadounidenses para crear perfiles psicológicos y políticos. Y luego dirigirse a ellos con personalizados anuncios políticos diseñados para influir en su particular aspecto psicológico.

La red social ha suspendido Cambridge Analytica de su página web mientras investiga las denuncias. Aunque Facebook confirma que le ha otorgado a Kogan permiso para acceder a la información, niega que haya una violación de datos. Sin embargo, al compartirlo con Cambridge Analytica y permitir su uso con fines comerciales, este rompió los términos de la licencia.

"Las personas proporcionaron su información conscientemente, no se infiltró ningún sistema y no se robaron ni piratearon contraseñas como tampoco piezas de información delicadas", reza el comunicado de Facebook en que se alega que la red social se enteró del problema en 2015 y eliminó la aplicación y exigió que se destruyeran los datos.

Por su parte, Cambridge Analytica declaró a través de un comunicado oficial que esta información de Facebook no fue utilizada como parte de los servicios que proporcionó a la campaña presidencial de Donald Trump. "La publicidad personalizada no se llevó a cabo para este cliente tampoco. La compañía lo ha dejado claro desde 2016", aseveró la empresa.

Sin embargo, en noviembre del 2016 la CNN había calificado a Cambridge Analytica como un "arma política secreta" del entonces candidato a la Presidencia de EE.UU. por el Partido Republicano, Donald Trump.

De acuerdo con la cadena, en septiembre del 2016 la firma de datos habría recibido más de 5 millones de dólares por parte del equipo de campaña del magnate y empleó diferentes métodos para convencer a los estadounidenses de votar por Trump en las elecciones.

