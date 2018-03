Congresistas americanos destinan 1.600 millones de dólares para el muro con México

Demócratas y republicanos alcanzaron este jueves en el Congreso de EE.UU. un compromiso sobre el plan de presupuesto nacional para 2018 que dejará disponibles 1.600 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México, informa The Huffington Post.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo que este dinero iría destinado a pagar "barreras físicas e infraestructura, así como fondos para tecnología y personal relacionados" en la frontera sur de EE.UU, según recoge RT.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tuiteó dicha información con las cifras preliminares del proyecto de presupuesto, subrayando que "consiguió" 1.600 millones de dólares para comenzar el muro en la frontera sur, si bien recordó que "el resto está por llegar".

Got $1.6 Billion to start Wall on Southern Border, rest will be forthcoming. Most importantly, got $700 Billion to rebuild our Military, $716 Billion next year...most ever. Had to waste money on Dem giveaways in order to take care of military pay increase and new equipment.