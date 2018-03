La chica Playboy sobre Trump: "Él siempre me dijo que me quería"

La modelo y actriz estadounidense Karen McDougal, conocida por sus apariciones en la revista Playboy en la década de los 1990, ha revelado detalles sobre la relación que habría tenido con Donald Trump entre los años 2006 y 2007, cuando el actual presidente de EE.UU. ya estaba casado con su tercera y actual esposa Melania.

En una entrevista concedida a la CNN, McDougal contó que tuvieron una relación consensual y amorosa que duró exactamente 10 meses. "Él siempre me dijo que me quería", recordó, según recoge RT.

La modelo afirmó que estuvieron juntos "docenas de veces" durante su romance, y que Trump le ofreció dinero después de su primer encuentro sexual. "En realidad, no sabía cómo tomármelo", hizo la memoria de aquel momento. "Ni siquiera sé cómo describir la expresión de mi cara, debió de haber sido tan triste", evocó.

Asimismo McDougal relató que una vez el magnate la comparó con su hija Ivanka, diciendo que "era tan hermosa como ella". La CNN también le preguntó si deseaba decirle algo a la esposa de Trump, Melania." ¿Qué puedes decir, excepto lo siento? Lo siento. No me gustaría que me lo hicieran a mí", insistió.

Según el relato de McDougal, conoció Trump en una fiesta en la mansión de Playboy en junio de 2006; entonces intercambiaron teléfonos y poco después comenzaron a tener citas privadas en hoteles de lujo. La modelo aseguró que puso fin a la relación por el sentimiento de culpa que la invadía.

Por su parte, el presidente estadounidense ha negado en repetidas ocasiones haber tenido relaciones con la modelo.

Esta semana la propia maniquí presentó una demanda contra la empresa American Media Inc, editora de National Enquirer, que le pagó en 2016, según The Wall Street Journal, 150.000 dólares por los derechos de su historia sobre el romance con Trump, pero nunca la publicó. Ahora McDougal pretende rescindir el acuerdo de no divulgación con la empresa. El director ejecutivo del editor de National Enquirer, David Pecker, es descrito por los medios como amigo de Trump.

