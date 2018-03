El yerno de Trump ha pedido al presidente que no vuelva a decir que el muro lo pagará México

Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió al mandatario que no vuelva a decir que México costeará el muro, solicitándole al mismo tiempo que exima al país latinoamericano de los aranceles de acero y aluminio y no se anule el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informa The New York Times.

En concreto, Kushner habría pedido a Trump que evite mencionar que México correrá con los gastos del muro, razón por la que el mandatario estadounidense no habría hecho referencia a dicho país al firmar este viernes el presupuesto, indica el medio estadounidense. El presupuesto para el año fiscal 2018 simplemente contempla una partida dirigida a "barreras físicas e infraestructura", sin mencionar directamente el muro de Trump, según recoge RT.

Según fuentes cercanas a Kushner, el actual asesor del presidente quiere que Trump elimine ese polémico mensaje de su diálogo con el objetivo de mejorar las relaciones entre México y EE.UU. Asimismo, también habría venido trabajando para que se lleve a cabo una renegociación del TLCAN, bajo amenazada porque parece no satisfacer a Washington.

"Nuestro diálogo no se limita a la Casa Blanca; sin embargo, si no tuviéramos un diálogo con el señor Kushner, la relación podría ser peor", explicó al The New York Times Gerónimo Gutiérrez, embajador mexicano en Estados Unidos desde febrero del año pasado. "Es verdad: Jared ha sido una influencia positiva", remarcó Gutiérrez.

Gutiérrez también considera que Kushner está llevando a cabo una tarea 'invisible' para mantener las relaciones entre los dos países norteamericanos, estableciendo una serie de reuniones con Luis Videgaray, actual secretario de Relaciones Exteriores de México, para tratar diferentes cuestiones como, por ejemplo, la seguridad.

Según explica el diario estadounidense, durante la visita a México de la secretaria de Seguridad Interior de EE.UU., Kirstjen Nielsen, se decidió que firmarían dos acuerdos relacionados con el control del tráfico de drogas en la frontera entre ambos países. Asimismo, destaca que es muy probable que pronto se firmen nuevos acuerdos entre las administraciones de Trump y de Peña Nieto.

A finales de febrero se canceló el encuentro oficial entre Peña Nieto y Trump después de una tensa llamada telefónica en la que el inquilino de la Casa Blanca insistió sobre la construcción del polémico muro fronterizo.

A principios de marzo Jared Kushner viajó a la Ciudad de México para, aparentemente, intentar suavizar las tensiones manteniendo una reunión en privado con Peña Nieto.

