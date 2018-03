Donald Trump acusa a Amazon del cierre de miles de negocios y de apenas pagar impuestos

En un mensaje publicado en la red social, Trump señala que ya había expresado sus preocupaciones sobre Amazon «mucho antes» de las elecciones que le convirtieron en presidente de Estados Unidos y ha criticado su impacto en el comercio minorista, el pago de impuestos de la compañía y el uso del sistema postal.

«A diferencia de otros, ellos pagan pocos o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, utilizan nuestro Servicio Postal como su chico de reparto (causando una tremenda pérdida a los Estados Unidos) y están poniendo a muchos miles de minoristas fuera del negocio», señala, según recoge ABC.

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business!