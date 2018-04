Nikki Haley: "EE.UU. no retirará sus tropas de Siria hasta que logremos nuestros objetivos"

El deseo de Washington es "ver a las tropas estadounidenses regresando a casa, pero no vamos a irnos hasta que sepamos que hemos logrado nuestros objetivos", ha declarado la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, a la cadena Fox News.

"Cuando nos vayamos, será porque sabemos que todo está avanzando", ha aclarado esta diplomática.

Haley ha estimado que las actuales relaciones entre EE.UU. y Rusia son "muy tensas", pero ha asegurado que los norteamericanos tienen intención de mejorarlas.

.@nikkihaley tells Chris U.S. troops will not be pulled from Syria until goals are accomplished: “We’re not going to leave until we know we have accomplished those things…Be very clear, if we leave, when we leave, it will be because we know that everything is moving forward.” pic.twitter.com/AhvtB9jPwQ