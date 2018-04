Atentado terrorista con furgoneta en Toronto: al menos diez muertos y 15 heridos

La policía afirma que el arrollamiento fue intencionado y arresta al supuesto autor, que se dio a la fuga. Se trata de Alex Minassian, de 25 años.

Una furgoneta blanca embistió este lunes al menos una veintena de transeúntes en el norte de Toronto, Canadá. La policía de la ciudad informó que al menos diez personas murieron y otras 15 resultaron heridas. El conductor del vehículo, que se había dado a la fuga, fue arrestado después por la policía.

El autor del atropello ha sido identificado como Alek Minassian, de 25 años, según fuentes policiales consultadas por la televisión canadiense CTV.

El individuo habría solicitado en repetidas ocasiones a la Policía que lo matase poco antes de su arresto. Según fuentes de Seguridad de EE.UU., los investigadores manejan como principal hipótesis un ataque terrorista.

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs