Donald Trump da por 'muerta' la cena de corresponsales y la tacha de "vergüenza"

Donald Trump dio la noche de este sábado 28 de abril de 2018 una patada en el velo del paladar a los periodistas, como grupo.

Y lo hizo el presidente de EEUU dando la espalda por segunda vez a la cena de corresponsales de la Casa Blanca y, en su lugar, acudió a un mitin en Michigan, uno de sus feudos preferidos.

El desplante refleja la enorme brecha que separa al mandatario de los medios de comunicación críticos.

Un abismo que Trump no ha dejado de agigantar desde que alcanzó el poder.

Las acusaciones son diarias e incluyen desde el socorrido fake news hasta la calificación casi estalinista de "enemigos del pueblo".

Este lunes no dejó de recordarlo en un tuit: "La cena de corresponsales de la Casa Blanca, ha muerto tal y como la conocemos. Fue un desastre total y una vergüenza para nuestro país. Las fake news siguen vivas y estuvieron maravillosamente representadas el sábado por la noche".

