Acusan a Melania Trump de plagiar un texto de Obama

El ambicioso programa destinado a los niños 'Be Best' ('Sé mejor', traducido al español), que la primera dama de EE.UU., Melania Trump, presentó este lunes, se ha convertido en objeto de críticas por un supuesto plagio. Diversos comentaristas en línea han sugerido que ese proyecto no fue elaborado por Melania, y que en su mayor parte parece ser copiado de un folleto de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) publicado en 2014, bajo la administración Obama, según recoge RT.

Un comunicado de la Casa Blanca, que en su versión inicial aseguraba que la primera dama había sido la coautora de 'Be Best', fue posteriormente corregido para afirmar que Melania Trump está promoviendo el folleto de la Comisión Federal de Comercio.

Por su parte, esa comisión se manifestó entusiasmada, a través de un mensaje en Twitter, por el hecho de que su folleto sea utilizado en el proyecto de Melania.

"Estamos entusiasmados por el hecho de que en el lanzamiento de la iniciativa de @FLOTUS [Melania Trump], hoy, la primera dama distribuyera copias del folleto de la FTC que alienta a los padres a hablar con sus hijos sobre la importancia de ser seguros y responsables en línea", reza el mensaje publicado el 7 de mayo.

Según informaron posteriormente varios medios, que refirieron a la vocera de Melania Trump, la FTC le habría pedido a la primera dama que incluyera el folleto en su proyecto.

Poe otra parte, varios internautas resaltaron que el eslogan de la campaña, "Be Best", suena demasiado parecido a la respuesta de "Be Better" (sé mejor) que la ex primera dama Michelle Obama dio ante una pregunta de Oprah Winfrey en la Cumbre de Mujeres de la Casa Blanca, en 2016.

No es la primera vez que los críticos acusan a Melania Trump de plagiar a Michelle Obama. Así, en 2016 pronunció en la convención del Partido Republicano un discurso que abundaba en frases plagiadas de una presentación de Michelle Obama ante los demócratas en 2008. Tras un escándalo, la redactora de discursos de Melania asumió la culpa.

