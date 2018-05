Tiroteo en un instituto de Texas: Matan a 10 estudiantes, detienen al pistolero y hallan explosivos

Al menos diez personas han sido asesinadas, la mayoría estudiantes, y muchas resultaron heridas, entre ellas un agente de policía, durante un tiroteo este 18 de mayo de 2018 en una escuela secundariade Santa Fe, en el sureste de Texas.

La masacre empezó cuando un tipo empezó a disparar contra los estudiantes que escapaban tras sonar la alarma de incendios.

La policía arrestó al sospechoso, presuntamente un estudiante del propio centro educativo, y detuvo a otra persona, también estudiante, para interrogarla sobre el suceso.

Además, las autoridades hallaron artefactos explosivos en varios lugares, dentro y fuera del campus.

La policía acudió a la escuela, situada a cerca de 50 kilómetros al sudeste de Houston, tras recibir el aviso de que un hombre se encontraba en su interior armado con una pistola, por lo que se ordenó el cierre total del centro educativo, y a su llegada, los agentes lograron detener al sospechoso.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de mayo de 2018

El sheriff del condado de Harris, en el que se encuentra Santa Fe, Ed González, informó que "podrían haber de 8 a 10 muertos", sin especificar el número de heridos en una comparecencia ante los medios.

Fuentes médicas apuntaron que al menos tres heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Texas: un adulto de mediana edad en estado crítico, una mujer y una menor que sufrió heridas de bala en una pierna, según dijo el el director de comunicación del centro sanitario, Raul Reyes.

Última hora: Tiroteo en texas en una escuela preparatoria en Santa Fe, Texas deja ocho estudiantes muertos. #breakingnews

Courtesy video of @abcnews ・・・

Students evacuated from high school in Sante Fe, Texas as authorities respond to active shooter incident. #shooting #texas pic.twitter.com/S21NoRNOGZ — GENAROTIJERINATV (@genarotijerinag) 18 de mayo de 2018

La policía encontró explosivos en la escuela y fuera del campus, informaron las autoridades en una rueda de prensa y González tuiteó que las fuerzas de la ley estaban en proceso de desactivar los artefactos.

Según revelan algunos estudiantes, a primera hora de la jornada (sobre las 7:45 hora local) oyeron la alarma de incendios y salieron corriendo de las aulas, momento en el que el tirador supuestamente había comenzado a disparar contra ellos.

"Sonó la alarma de incendios, salimos fuera y vimos a alguien disparando, así que corrimos todo lo que pudimos para alejarnos y protegernos en la gasolinera más cercana", dijo Angélica Martínez, de 14 años, en una entrevista con la cadena CNN.

Pero según el testimonio de otras estudiantes, el tirador entró en el edificio. Una estudiante, identificada como Nikki, dijo a ABC13 que "alguien entró con una escopeta y una niña recibió un disparo en la pierna".

Un estudiante dijo a la estación de televisión de Houston KTRK en una entrevista telefónica que un pistolero entró en su clase de arte y comenzó a disparar.

La estudiante también relató que vio a una niña con sangre en la pierna mientras la clase evacuó la habitación.

"Al principio pensamos que era un simulacro de incendio, pero el maestro dijo: ‘Comenzad a correr'".

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk — HCSOTexas (@HCSOTexas) 18 de mayo de 2018

El mismo testimonio dijo que no pudo ver bien al tirador porque estaba huyendo. Y añadió que los estudiantes escaparon por una puerta en la parte posterior del salón de clases.

Imágenes aéreas emitidas por la televisión local mostraban a policías escoltando a estudiantes para sacarlos del edificio y cacheándoles después en busca de armas, ante la presencia de muchos coches de policía y al menos dos ambulancias.

El instituto de Santa Fe, en el área de Houston (Texas), tiene capacidad para 1.400 estudiantes y se encontraba en sus dos últimas semanas de calendario escolar.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, escribió sobre el tiroteo en Twitter:

"Los primeros informes no se ven bien. ¡Dios los bendiga a todos!".

Ya desde la Casa Blanca, el mandatario dijo que la noticia era "desgarradora y muy triste".

"Esto ha estado sucediendo por demasiado tiempo en nuestro país. Demasiados años. Demasiadas décadas ahora", afirmó Trump en referencia al incidente de Santa Fe, el 22º tiroteo en un centro educativo de EE.UU. en lo que va de año.

"Mi administración está decidida a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestros estudiantes, proteger nuestras escuelas y mantenerlas fuera de las manos de aquellos que representan una amenaza para ellos mismos y para los demás".

La última masacre registrada en una escuela en Estados Unidos provocó un gran debate nacional sobre el control de armas en el país, donde la Segunda Enmienda de la Constitución otorga el derecho a sus ciudadanos de llevar armas.

Get ready for two weeks of media coverage of politicians acting like they give a shit when in reality they just want to boost their approval ratings before midterms. — David Hogg (@davidhogg111) 18 de mayo de 2018

Un antiguo estudiante del instituto de secundaria Marjory Stoneman Douglas mató a 17 personas, entre alumnos y profesores, el pasado 14 de febrero en Parkland, Florida.

Uno de los supervivientes de dicho tiroteo, tras el cual se organizaron numerosas manifestaciones por todo el país, David Hogg se quejaba en Twitter: