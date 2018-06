De esta forma tan original como peligrosa, intentaba entrar en EE.UU. este mexicano

El muro fronterizo Estados Unidos - México (en inglés: Mexico–United States barrier)​ es una valla de seguridad construida por Estados Unidos en su frontera con México. Su objetivo es impedir la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Su construcción se inició en 1994, en el gobierno de Bill Clinton, bajo el programa de lucha contra la inmigración ilegal conocido como Operación Guardián a cargo de la Fiscal General Janet Reno, pero tomó más entidad al ser un componente importante de las promesas de campaña del candidato y hoy presidente Donald Trump. En 2017 está formado por una barrera física de varios kilómetros de extensión en la zona fronteriza de Tijuana–San Diego (California), según WP. El muro incluye tres barreras de contención, iluminación de muy alta intensidad, detectores de movimiento, sensores electrónicos y equipos con visión nocturna conectados a la policía fronteriza estadounidense, así como vigilancia permanente con camionetas todoterreno y helicópteros artillados. Existen otros tramos de muro en los estados de Arizona, Sonora, Nuevo México, Baja California.

Inmigrantes ilegales (procedentes de diversos países) han intentado cruzar desde México a los Estados Unidos por zonas más peligrosas, como por ejemplo el desierto de Arizona, lo cual ha resultado en más de 10 000 muertes desde el inicio de su operación.

El pasado martes, oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. hallaron a un inmigrante ilegal en una carga de virutas de madera procedente de México, reportan los medios locales, según RT.

Undocumented Man Found Hidden in Shipment of Wood Shavings Near San Diego Border Crossing https://t.co/V4VR0Iom3s pic.twitter.com/k1zXfu7x3W