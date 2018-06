Descojone en las redes por el tamaño de la carta que Kim Jong-un ha enviado a Trump

Kim fue declarado oficialmente líder supremo después del funeral estatal de su padre el 28 de diciembre de 2011, según WP. Kim tiene los títulos de Secretario general del Partido del Trabajo de Corea, Presidente de la Comisión Militar Central, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Comandante Supremo del Ejército del Pueblo Coreano y miembro del Presidium del Comité Permanente del Politburó del Partido de los Trabajadores de Corea.

Educado en Berna (Suiza), habla inglés y alemán,​ y desde el 27 de septiembre de 2010 posee el rango de general de cuatro estrella

Este viernes 1 de junio de 2018 el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha recibido una carta de su homólogo norcoreano Kim Jong-un, que le fue entregada personalmente por el general Kim Yong-chol, según RT.

Momentos después de la reunión con el emisario de Corea del Norte, el mandatario estadounidense tildó de "muy interesante" la carta durante una rueda de prensa en la Casa Blanca y aseguró que "era una carta muy agradable", aunque agregó que no la había abierto.

La Casa Blanca difundió las fotos que inmortalizan la histórica entrega de la misiva desde Corea del Norte, y lo que destaca en ella es su inusual tamaño.

La imagen de Trump posando con la enorme carta ha agitado las mentes de los usuarios de redes sociales, que no se demoraron en gastar bromas al respecto.

Letter said, "I have envelopes too, and mine are bigger than yours" pic.twitter.com/qn9FS7so3Y