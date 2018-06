La maciza Kim Kardashian seduce a Donald Trump y consigue el indulto para una narco

Como dice un viejo y bastante soez refrán español 'tiran más dos tetas que dos carretas'. Incluso en la Casa Blanca.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha conmutado la sentencia a cadena perpetua de una mujer que llevaba 22 años encarcelada por delitos relacionados con las drogas, una semana después de que Kim Kardashian visitara en la Casa Blanca y le pidiera clemencia para esa presa.

La decisión de Trump permitirá que Alice Marie Johnson, de 63 años, salga de prisión en un plazo de tiempo que la Casa Blanca no ha especificado al anunciar la medida en un comunicado.

"¡LA MEJOR NOTICIA DE LA HISTORIA!", ha escrito Kardashian en Twitter. "Estoy tan agradecida a Donald Trump, (su yerno y asesor) Jared Kushner y todo el mundo que ha mostrado compasión y ha aportado incontables horas a este importante momento para la señora Alice Marie Johnson".

La Casa Blanca ha justificado la medida dada la aceptación por parte de Johnson de "la responsabilidad por su comportamiento pasado, y que ha sido una presa modélica durante las dos últimas décadas".

