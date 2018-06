Trump 'se inventa' un país y las redes le responden así

Somalia o Somalía, formalmente conocida como República Federal de Somalia, es un país ubicado en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. Al oeste y noroeste limita con Etiopía y Yibuti, al sur con Kenia, al norte con el golfo de Adén, y al este con el océano Índico. Tras una larga guerra civil, el país se dividió en pequeños estados independientes, según wp, sin un poder que lo gobierne en su totalidad. En el año 2004 diferentes facciones llegaron a un acuerdo para conformar un gobierno de transición, unificando el país. Finalmente en el año 2012 se aprobó una nueva Constitución provisional que regirá para todo el país unificado.​ Es considerado un Estado fallido por diversos medios de comunicación.​​​ Su ciudad capital y más poblada es Mogadiscio.

El tuit que el presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió la tarde de este viernes para dar sus condolencias a los familiares de un soldado estadounidense muerto y de otros cuatro heridos en un ataque en Somalia, ha provocado un efecto inesperado, al desatar una avalancha de burlas y comentarios en la red social debido a una inoportuna errata, según RT.

Las bajas del Ejército estadounidense ocurrieron la madrugada de este 8 de junio durante un ataque del grupo terrorista somalí Al Shabab, afiliado a Al Qaeda. En el mensaje, el presidente escribió 'Somolia' y los usuarios notaron la errata, que se ha vuelto viral en Twitter, donde recriminan al inquilino de la Casa Blanca que no pueda escribir correctamente el nombre de ese país africano.

“Somolia.” Not a typo. A careless error.



Despite Trump’s condolence message, it’s impossible to read “Somolia” and not see America’s broader struggle to lead encapsulated by Trump’s relatively minor struggle to spell Somalia right: pic.twitter.com/zSJaduF8k9 — Christina Wilkie (@christinawilkie) 9 de junio de 2018

"Si realmente lo lamentara, podría haberse tomado la molestia de aprender a escribir Somalia", reprocha un internauta.

If you were truly sorry you might have taken the trouble to learn how to spell Somalia. pic.twitter.com/6OpJx7jbDG — super mom Ⓜ️💥💥🇺🇸 (@dbraiman) 9 de junio de 2018

Could have shown them respect by correctly spelling the name of the place they sacrificed their lives. — Momi (@momiqazi) 9 de junio de 2018

If you can’t get small things right, like spelling Somalia, how can you ever be trusted to get big things right? Resign. — Connie (@conniebaker10) 9 de junio de 2018

Poco después el mensaje del mandatario ha sido eliminado de su cuenta y reemplazado con otro, en el que el nombre del país africano estaba escrito correctamente.

No es la primera vez que Trump se ha convertido en blanco de críticas y burlas por parte de los internautas a causa de un errata en sus tuits. En mayo pasado, en un mensaje para dar la bienvenida a su esposa Melania tras ser operada con éxito de un riñón, el mandatario escribió 'Melanie', desatando una ola de burlas y críticas en la Red.

Mientras que a finales del 2016, en un tuit en el que condenaba la captura de un dron estadounidense por parte de China, el entonces mandatario electo escribió que se trataba de "un acto sin presidente", cuando quería decir un acto 'sin precedente'.

