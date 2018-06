Donald Trump: "La UE es brutal con EEUU en aranceles, pero se ha acabado"

No se anda copn rodeos Donald Trump. El presidente estadounidense advirtió este 9 de junio de 2018 en la Cumbre del G7 que se celebra en Canadá de que Estados Unidos hará "lo que sea necesario" para que su país tenga relaciones comerciales "justas" con otros países.

Trump, que ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de la cumbre, en la localidad canadiense de La Malbaie, añadió que los días en que otros países se han aprovechado comercialmente de Estados Unidos "se han acabado".

"La Unión Europea es brutal con EEUU en aranceles. Y lo saben y me sonríen cuando se lo digo. No se pueden creer que lo hayan podido hacer. Pero se ha acabado. Tenemos un déficit de 100.000 millones de dólares con México, y no incluye todas las drogas que están llegando porque no tenemos un muro".

"Pero va a cambiar. No tienen otra opción. Si no cambia, no vamos a comerciar con ellos".