¿Por qué no quería la Reina Letizia poner los pies en la Casa Blanca ni ver a los Trump?

Ella no quería que se produjera, pero hay cosas que van dentro de sus ‘no funciones’ y no se pueden evitar.

Tras varias semanas de reuniones, discusiones, peleas y negociaciones, finalmente la Reina Letizia acompañará a su regio marido el próximo día 19 en su visita a la Casa Blanca.



El próximo lunes 18 de junio de 2018, los Reyes iniciarán su primera visita a los Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Primero harán parada en Nueva Orleans, después en San Antonio, dónde celebrarán el 300 aniversario del nacimiento de la ciudad a cargos de misioneros españoles.

Luego terminarán en Washington, donde se encontraran con el mandatario americano en la Casa Blanca, según recoge Cristina Coro en El Español.

No ha mostrado el mismo entusiasmo ante su visita del próximo jueves. La primera vez, Michelle le mostró el huerto ecológico que había montado en los jardines de la Casa Blanca. Pero ahora, Letizia se pregunta:

"¿Qué me va a enseñar Melania? ¿La nueva decoración de los salones?"

La Reina considera que no tiene nada que ver con la esposa de Donald Trump. Para no asistir a la cita argumentaba que Melania no tiene una agenda como la que tenía la esposa de Obama.

Que ella simplemente hace funciones de acompañante. Sin embargo, Letizia sí tiene sus propias actividades alejadas del Rey, dedicadas sobre todo a temas de salud y educación.

VÍDEO DESTACADO: El tropezón caribeño de doña Letizia por el que casi se parte las narices