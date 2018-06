Esta foto viral de un niño 'enjaulado' por el servicio de inmigración de EE.UU. no es lo que parece

La desinformación,​ también llamada manipulación informativa o manipulación mediática,​ es la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la circulación o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, según wp, noticias o información que no sea favorable a quien desea desinformar. Habitualmente es una de las argucias de la agnotología y se da en los medios de comunicación, pero estos no son los únicos medios por los cuales se puede dar una desinformación. Puede darse en países o sectas religiosas que tienen lecturas prohibidas, gobiernos que no aceptan medios de oposición o extranjeros, naciones en guerra que ocultan información.

Una imagen de un niño de corta edad llorando en el interior de una jaula fue compartido en su cuenta Twitter por el periodista y migrante ilegal José Antonio Vargas. Con ella quiso mostrar los efectos de política migratoria de 'tolerancia cero' de la Administración de Donald Trump, que provoca separaciones de familias que son aprehendidas por cruzar la frontera irregularmente. Vargas comentó en su publicación: "Esto es lo que occurre cuando el Gobierno considera a las personas 'ilegales'. Los niños en jaulas", según RT.

Vargas admitió que había encontrado la foto en el 'feed' de noticias de un amigo y todavía estaba buscando la fuente original. Esta se hizo viral rápidamente y el mensaje de Vargas obtuvo más de 23.000 retuits, con muchos otros compartiendo la imagen en otras redes sociales a partir de Twitter.

El hombre explicó que había compartido la foto porque él mismo fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en McAllen (Texas) en 2014 y vio a niños enjaulados y pensó: "Esto no era normal en aquel entonces ni lo es tampoco ahora".

