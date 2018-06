Monedero vomita su bilis sobre la reina Letizia porque no fue a ver a los niños "enjaulados por el malvado Trump"

Juan Carlos Monedero vomita bilis ahora sobre la Reina Letizia.--Miguel Bosé califica de"escoria" y "criminal" a Donald Trump--

El cofundador de Podemos criticó la visita institucional de los Reyes de España a Estados Unidos, donde se vieron con el presidente Donald Trump y su mujer, Melania Trump.

La foto de los cuatro hizo estallar de rabia al podemita en el programa que el magnate Jaume Roures le financia en 'Público Today'.

Se viene hablando muchísimo durante estos últimos días de la política migratoria de EEUU. Lo que ocurre es que algunos, con tal de atacar a Trump, incluso manipulan fotos y se inventan noticias, como el corresponsal de El Mundo.

Es la misma prensa que no se atrevía a afearle a Obama su política migratoria, llena de las mismas malas prácticas que ahora con Trump.

Los niños son muy suyos. Por ejemplo la princesa Leonor, ella no es de que su abuela le quiera hacer fotos sin el permiso de su madre.

A los niños les solemos consentir porque luego la vida se pone fea. La reina Letizia le ha ocultado a la princesa Leonor que la bruja Melania vive con el rey malvado Trump haciendo daño a los niños.

Se ha puesto incluso un vestido en homenaje a Melania pero no ha tenido tiempo para escuchar ningún llanto de esos niños metidos en jaulas.

Un niño no debiera saber hasta muy tarde lo que es un campo de concentración y Donald Trump ha metido niños en un campo de concentración.

La reina Letizia no los ha oído. Y esos niños que lloran en jaulas no son rubios pero también son niños. Los han separado de sus padres. Los niños quieren que les cuenten el cuento de la misma manera porque eso les da seguridad. También les da seguridad que a su madre no les pase nada. Aylan también era un niño pero no le funcionaron las habichuelas mágicas. Salvini es otra bruja mala.