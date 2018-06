Trump llama sucios a los dueños del restaurante que echaron a su portavoz por trabajar para él

Trump, nacido y criado en un barrio del borough neoyorquino de Queens llamado Jamaica, Trump obtuvo el título de bachiller en economía en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania en 1968. En 1971, se hizo cargo de la empresa familiar de bienes raíces y construcción Elizabeth Trump & Son, según wp, que más tarde sería renombrada como Trump Organization. ​​ Durante su carrera empresarial, Trump ha construido, renovado y gestionado numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos y campos de golf. Poseyó los concursos de belleza Miss USA y Miss Universo desde 1996 hasta 2015, y ha prestado el uso de su nombre en la marca de varios productos. De 2004 a 2015, participó en The Apprentice, un reality show de NBC. En 2016, Forbes lo enumeró como la 324.ª persona más rica del mundo (113.ª en los Estados Unidos), con un valor neto de 4500 millones de dólares.1​ Según las estimaciones de Forbes en febrero del 2018, es la persona más rica del mundo en el puesto 766, con un valor neto de 3.100 millones de dólares

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha pronunciado este lunes en Twitter sobre la expulsión de un restaurante de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, a quien no quisieron atender por trabajar para él, según rt.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside!