Donald Trump: "Llevarse bien con Rusia no es malo"

Más de dos horas reunidos. Sin asesores, sólo con los traductores. La esperada primera reunión bilateral Trump-Putin ha tenido lugar este 16 de julio de 2018.

Pese a que el presidente de Estados Unidos calentó su encuentro con el presidente de Rusia con una frase que hacía prever lo peor - "la relación con Rusia nunca ha estado peor"- la reunión ha terminado con buenas sensaciones, según ha explicado el mandatario norteamericano.

"Ha sido un buen comienzo", ha dicho Donald Trump en declaraciones a los medios de comunicación, en el inicio del almuerzo de trabajo que ha seguido a la reunión a puerta cerrada entre ambos líderes.

Ya en una conferencia de prensa junto a Vladimir Putin al término de su primera cumbre formal en Helsinki, el norteamericano aseguró que la relación de su país con Rusia "ha cambiado" gracias a la reunión, al asegurar que se han dado "los primeros pasos" dentro de un "largo proceso" para mejorar las relaciones bilaterales.

"Nuestra relación nunca ha sido peor que ahora, pero eso ha cambiado en las últimas cuatro horas, realmente lo creo".

"La reunión de hoy es solo el comienzo de un proceso más largo, pero hemos dado los primeros pasos hacia un futuro mejor".

Trump aseguró que en su cumbre con Putin, que duró unas dos horas finalmente, ambos mantuvieron un "diálogo directo, abierto y profundamente productivo", y que la reunión "fue muy bien".

"Los desacuerdos entre nuestros dos países son muy conocidos, y el presidente Putin y yo hablamos de ellos extensamente hoy".

El republicano hizo un alegato a favor del diálogo con Rusia, al asegurar que es "bueno para el mundo", y recordó que "incluso durante las tensiones de la Guerra Fría, cuando el mundo era muy diferente, Rusia y EEUU pudieron mantener un buen diálogo".

"Como presidente, no puedo tomar decisiones sobre política exterior en un intento inútil para complacer a los demócratas y a los medios de comunicación", subrayó Trump en referencia al escepticismo que ha generado su relación con Putin en parte de su país.

La visión de Putin

El presidente ruso, por su parte, dijo que la cumbre ha sido "exitosa y útil".

"Las conversaciones con el presidente de EEUU, Donald Trump, transcurrieron en una atmósfera franca y de trabajo. Las considero muy exitosas y útiles".

Admitió, no obstante, que aún quedan muchos obstáculos para mejorar las relaciones entre los dos países.

"Claro, aun quedan muchos problemas y no hemos podido despejar todos los obstáculos. No era posible hacer esto en el primer encuentro", subrayó Putin, quien, no obstante consideró que él y Trump dieron "el primer e importante paso en esa dirección".

Claro, aun quedan muchos problemas y no hemos podido despejar todos los obstáculos. No era posible hacer esto en el primer encuentroVladimir Putin

El encuentro ha comenzado en torno a las 14.00 (13.00 hora peninsular española) en el palacio presidencial de la capital de Finlandia y ha durado dos horas y diez minutos, 40 minutos más de lo previsto. Ambos líderes han llegado por separado y han sido recibidos de forma individual por el presidente del país nórdico, Sauli Niinisto.

Una vez juntos en el palacio presidencial, a donde han entrado con semblante serio, se saludaron posando para los fotógrafos. En esos primeros minutos ante la prensa, Trump aprovechó para felicitar a Putin por el "gran Mundial" que ha celebrado Rusia.

También destacó que por primera vez tendrían la "gran oportunidad" de hablar "con franqueza", tras unos cuantos años en los que no se han llevado "muy bien".

"No llevo aquí demasiado, pero me acerco a los dos años y creo que terminaremos con una relación extraordinaria".

¿Injerencia rusa?

Putin ha confesado en la rueda de prensa que Trump le preguntó por la supuesta interferencia de su administración en las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre de 2016.

"Tuve que repetir lo que ya he dicho muchas veces: que Rusia nunca ha interferido y no tiene intención de interferir en los asuntos internos estadounidenses, entre ellos los procesos electorales".

Y a una pregunta de un periodista estadounidense, Putin admitió que quería que Trump ganara las elecciones presidenciales, pues argumentó que el ahora presidente de EEUU "quería mejorar las relaciones con Rusia".

Putin también rechazó que el Kremlin tenga en su poder información comprometedora contra el presidente de Estados Unidos, como han publicado algunos medios de ese país.

"Cuando el presidente Trump visitó Moscú, ni siquiera sabía que estaba allí".

La pelota, en tu tejado

En un momento de la conferencia de prensa, Putin le pasó literalmente la pelota del arreglo del conflicto sirio a Trump, una de las patatas calientes del encuentro.

"En lo que se refiere a que la pelota de Siria está en nuestro tejado... Señor presidente, usted acaba de decir que hemos organizado exitosamente el Mundial de Fútbol. Así que quiero entregarle esta pelota. Ahora, la pelota está de su lado".

Putin, que entregó a Trump el balón oficial del Mundial de Rusia que concluyó el domingo con la victoria de Francia sobre Croacia, se refería a la frase del secretario del Estado norteamericano, Mike Pompeo, de que la pelota del arreglo en Siria está en el tejado de Rusia. El líder ruso también señaló que él y Trump hablaron de la anexión rusa de Crimea.