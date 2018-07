La revista Time fusiona a Trump y a Putin en su portada y este es el resultado

Los rostros del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y de su par en Rusia, Vladimir Putin han sido fusionados para crear la portada del 30 de julio de la revista Time. La polémica imagen está acompañada de la frase "La crisis de la cumbre", según recoge Andreína Laines en La Razón.



De acuerdo a Times, la composición, obra de la artista visual Nancy Burson, refleja el estado actual de la política exterior estadounidense, especialmente tras la cumbre que ambos mandatarios celebraron el pasado lunes.

