Melania deja con el culo al aire a su marido al apoyar a la estrella de la NBA LeBron James

El día después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetiera en redes sociales contra una estrella de la NBA, su esposa Melania se mostró dispuesta a apoyar una causa benéfica de ese mismo basquetbolista, según rt.

LeBron James, jugador de los Lakers de Los Ángeles, había opinado que Trump utiliza el deporte para dividir a las personas. Acto seguido, el mandatario le insultó en Twitter, afirmando que "no es cosa fácil hacer parecer inteligente" al deportista.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!