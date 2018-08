La cachonda Stormy Daniels revela detalles de su affaire sexual con Donald Trump: "Dos minutos y soy generosa"

Dicen los clasícos que no hay nada tan peligroso como una amante despechada y Stormy Daniels lo es. Y por partido doble: porque cobró muchos menos de lo que esperaba y encima parece que se quedó a dos velas (¿Tiene el presidente Donald Trump un hijo secreto?).

La actriz porno, que aseguró haber recibido 130.000 dólares del abogado de Donald Trump, antes de que este llegara a presidente de Estados Unidos, para ocultar que mantuvo una relación sexual con él en 2006, cuenta nuevos detalles de su supuesto encuentro con el magnate en una nueva entrevista.

"¿Qué se puede contar realmente sobre dos minutos?", respondió Stormy Daniels (39) cuando la periodista Amy Chozick, de la revista Vogue, le preguntó sobre el encuentro sexual entre ella y Donald Trump (72), a lo que ella respondió entre risas:

Según cuenta Stormy, el affair entre ella y Trump se produjo hace doce años en un hotel de la ciudad de Lake Thaoe, en EEUU.

Se conocieron en una fiesta promocional de El Aprendiz, un programa de televisión del magnate en que varios candidatos competían por tener "el mejor trabajo de sus vidas".

Ella asegura que subió a la habitación por "curiosidad morbosa". En un primer momento hablaron sobre la industria del cine para adultos y que en algún momento ella fue al baño y cuando salió "Trump ya se había quitado los pantalones".

Luego mantuvieron "sexo de personas normales".

Daniels también afirma que el encuentro fue consensuado y que nunca sintió un peligro físico:

"Estoy segura de que si hubiera salido corriendo él no me habría seguido. Incluso si lo hubiera hecho no podría haberme agarrado".