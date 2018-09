Todo el mundo comenta lo mismo sobre esta mirada de Bill Clinton a Ariana Grande en el funeral de Aretha Franklin

Este viernes 31 de agosto de 2018 el mundo ha dado su último adiós a Aretha Franklin.

Los cadillacs rosas han llenado desde muy temprano el exterior del Greater Grace Temple en Detroit (Michigan, EE UU), la ciudad natal de la artista, en la que dio también su último aliento.

El cuerpo de lady soul ha llegado al auditorio en un coche del mismo modelo.

Numerosas personalidades del país han asistido para despedir a la diva del género, entre ellas Bill Clinton y Ariana Grande.

Precisamente la joven de 25 años ha sido una de las artistas que ha dicho adiós a Aretha Franklin actuando sobre el escenario.

Y en medio de la gran expectación que ha levantado el último homenaje a la reina del soul, un gesto ha llamado poderosamente la atención en las redes sociales: la mirada del expresidente de 72 años a Ariana Grande. Juzguen ustedes mismos:

Haha Jesse isn’t impressed but President Clinton sure is enjoying Ariana Grande 😆 #ArethaHomegoing pic.twitter.com/zMKBoSH8G2 — La Vie 🇧🇧🇯🇲 (@livinlavidarose) 31 de agosto de 2018

BILL AND JESSIE ARE GETTING THIER LIFE FROM ARIANA IN THE SHORT SKIRT!!! #ArethaHomegoing pic.twitter.com/l8xjNOA7PE — Taylor_Parker (@Taylor_XVI) 31 de agosto de 2018

