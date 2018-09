Un preso estrangula a su compañero de celda, le saca los ojos y se hace un collar con las orejas

Hay gente mala y malisima. Y el protagonista de esta historia es de los segundos.Un horrendo crimen en el interior de una prisión ha conmocionado a Florida.

Un recluso estranguló la pasada semana a su compañero de celda y, tras el asesinato, le sacó los ojos y arrancó una oreja, con la que se hizo un collar para pasearse con ella colgada al cuello ante otros internos.

El suceso, que recoge el periódico 'Miami Herald', tuvo lugar en un edificio anexo a la prisión de la Institución Correccional del condado de Columbia, en el norte de Florida, que acoge a 3.000 presos, entre ellos algunos de los más violentos del llamado estado del sol.

La víctima es Larry Mark, de 58 años, que cumplía cadena perpetua por asesinar en 1981 en el condado de Broward a un taxista, al que destrozó el cráneo golpeándolo repetidas veces con un objeto contundente para sacarle 35 dólares y un anillo de boda.

Larry Mark was serving a life sentence when he was viciously attacked.https://t.co/oNDnQCXmYM