La Policía alemana desmiente a Merkel y duda de que el detenido sea el autor del atentado en Berlín

El ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, ha confirmado este martes que el único sospechoso detenido en relación con el "atentado" registrado el lunes en un mercado navideño en Berlín niega su implicación en los hechos. Según ha explicado en rueda de prensa, el único detenido, que ha confirmado que es un solicitante de asilo procedente de Pakistán que no estaba fichado en los archivos de terrorismo, niega su participación en los hechos.

El titular de Interior ha precisado que el sospechoso --al que los medios identifican como Navid B.-- entró en Alemania el 31 de diciembre de 2015 y llegó a Berlín en febrero. Según ha explicado, había presentado una solicitud de asilo pero ahora esta no había sido atendida ya que "habla dialecto para el que no hay intérprete".

De Maiziere ha precisado que por ahora no se tiene constancia de que ninguna organización terrorista, incluido Estado Islámico, haya reivindicado la autoría del atentado, pero ha recordado que es normal que esta reivindicación tarde unos días. Por otra parte, ha precisado que del total de 48 heridos, 18 se encuentran en estado grave, y ha indicado que el cadáver hallado en el asiento del copiloto en el interior del camión presentaba una herida de bala, que no se sabe cuándo se produjo.

Tampoco se ha encontrado el arma empleada, ha precisado. El ministro no ha querido entrar en más detalles sobre la investigación en curso, de la que se ha hecho cargo la Policía Federal Criminal (BKA), pero ha señalado que todas las hipótesis están abiertas.

"No vamos a descansar hasta que se encuentre al autor o autores y se le dé su merecido castigo", ha asegurado De Maizière, que ha instado a "no modificar nuestro estilo de vida pacífico". "No debemos dejar que el miedo determine nuestras vidas", ha reclamado.

En este sentido, se ha mostrado de acuerdo con la decisión de cerrar durante la jornada los mercadillos navideños en Berlín en solidaridad con las víctimas, pero ha defendido que sería "erróneo" hacer lo mismo en otras ciudades del país.

De Maizière ha precisado que se han reforzado las medidas de seguridad en virtud al plan existente para situaciones de este tipo, lo que contempla entre otras cosas un incremento de la vigilancia de lugares como estaciones o aeropuertos y ha aclarado que "hay reservas" disponibles por si fuera necesario movilizar a más efectivos.

El camión, propiedad de una empresa polaca, que ha informado de que sospecha que éste había sido secuestrado. Los datos de GPS del vehículo indican que hacia mediodía del lunes estaba detenido frente a la sede de la empresa en Berlín y que volvió a ser puesto en marcha hacia las 16.00 horas.