Donald Trump tacha de catastrófica la política de asilo de Angela Merkel

Donald Trump considera este 16 de enero de 2017 en una entrevista con el diario alemán «Bild» que la OTAN está «obsoleta» y acusa a la canciller, Angela Merkel, de hacer cometido «un error catastrófico» con su política de refugiados (Se arremanga los pantalones y propone a Rusia reducir las armas nucleares).

En la entrevista, avanzada esta noche por el popular rotativo, el presidente electo de Estados Unidos afirma que para él la Alianza Atlántica es «muy importante», pero recuerda que fue diseñada hace mucho tiempo y no se ha ocupado del terrorismo (Donald Trump cobró 10.000 euros al minuto por una conferencia en Barcelona).

Denuncia, además, que muchos Estados no invierten lo necesario en defensa.

«Debemos proteger a esos países, pero muchos de esos países no pagan lo que deberían», subraya Trump, que estima que es «injusto» para Estados Unidos.

Cinco días antes de su investidura, el republicano elogia a Merkel como «una de los más importantes jefes de Gobierno, con diferencia», pero critica duramente su política de refugiados.

"Cometió un error catastrófico al haber dejado entrar en el país a todos esos ilegales».

Trump respalda, además, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea y cree que más países seguirán ese camino porque «las personas, los países quieren su propia identidad» y no desean, en su opinión, que vengan desde fuera a su territorio para «destrozarlo».

Tras recordar que la UE fue creada en parte para enfrentarse comercialmente a EE.UU., afirma que para él es indiferente que los europeos estén unidos o separados.

Trump subraya la necesidad de reforzar los controles fronterizos en Estados Unidos y no descarta que los europeos puedan verse afectados, dejando claro que no actuará como Alemania. «No queremos que venga gente de Siria que no sabemos quién es», añade.

Sobre la posibilidad de levantar las sanciones impuestas a Rusia, apunta que se puede llegar a algún acuerdo con Moscú y a la necesidad de reducir el armamento nuclear.