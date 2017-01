Donald Trump: "Desde hoy, América primero"

Donald Trump, nacido en Nueva York hace 70 años, se ha convertido este 20 de enero de 2017 en el presidente 45º de Estados Unidos con su país y el mundo en tensión (Bustinduy dice que Trump le quita el sueño: ¡pues vete a dormir con Maduro!).

Trump ha jurado el cargo en las escaleras del Capitolio, en Washington, ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts (George Soros: "Donald Trump es un estafador y fracasará").

La jovencísima Jackie Evancho canta el himno de Estados Unidos en la toma de posesión. Evancho, de 16 años, apareció por primera vez en el programa de televisión «Got Talent» de Estados Unidos a los 10 (Hermann Tertsch: "La coalición universal para frenar al imbécil de Trump le verán hoy entrando en la Casa Blanca").

El discurso de Trump ha sido ha sido extraordinariamente corto: solo 1.433 palabras (de media, los presidentes dedican unas 2.300 a sus alocuciones).

Pres. Trump at conclusion of #inauguration address: "Thank you, God bless you, and God bless America" https://t.co/aemExNNIyt pic.twitter.com/jATr2DPP8X

También directo y tremendo, dirigido al corazón de los estadounidenses de esa América a la que apenas se escucha y denunciando a los políticos, magnates y periodistas de Washington:

It’s official. Our 45th president has taken the oath of office & we couldn't be more excited! Congratulations to @POTUS Trump #Inauguration