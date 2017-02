Hace justo una semana, todas las mujeres que formaban parte de la comitiva enviada por el Gobierno feminista de Suecia, entre ellas cuatro ministras, se cubrieron voluntariamente sus cabezas con velos en su reunión con el presidente iraní Hassan Rouhani, siguiendo así los dictados islámicos que obligan a la mujer a llevar el cabello cubierto (Twitter se indigna con las hipócritas feministas suecas que se arrodillan ante los sátrapas de Irán).

Este martes, 21 de febrero de 2017, la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, ha cancelado una reunión este martes con el gran mufti, la máxima autoridad religiosa del Líbano, tras negarse a cubrirse la cabeza con un pañuelo para el encuentro (Marine Le Pen aboga por volver al franco y reemplazar al euro por un nuevo ECU).

A la llegada de Le Pen al encuentro con el mufti Abdellatif Deriane se le ha entregado un velo para portar durante la reunión (Registran la sede del Frente Nacional de Marine Le Pen por el uso fraudulento de fondos europeos).

Marine no se ha cortado un pelo:

"La más alta autoridad suní del mundo no tiene que cumplir con este requisito, por lo tanto, no tengo ninguna razón de hacerlo (...) Pueden trasmitirle mis respetos al gran mufti, pero no me cubriré".

Le Pen se refería a su visita en mayo de 2015 a Egipto donde se reunió con Ahmed al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar de El Cairo.

"En aquél momento ya dije que no me cubriría nunca. Cómo no habían cancelado mi cita con el gran mufti pensé que iban a aceptar que yo no uso velo. Yo no me cubro. Han buscado imponermelo, como si fuera un hecho consumado. Y no lo es".