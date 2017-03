Scotland Yard confirma cuatro muertos, entre ellos el terrorista, y 20 heridos

Un terrorista ha matado este miércoles 22 de marzo de 2017 a al menos tres personas y ha causado 20 heridos en las inmediaciones del Parlamento británico, en Londres, capital del Reino Unido.

El agresor ha muerto a tiros de las fuerzas de seguridad, según ha informado el presidente de la Cámara de los Comunes, David Lidington.

El hombre, según el relato de los testigos, arrolló a bordo de un todoterreno a viandantes y policías en el puente de Westminster sobre las 14.40 (hora local) antes de empotrarse contra la verja del Parlamento.

Entre las víctimas mortales se cuentan una mujer y al menos un policía, según la policía metropolitana de Londres. Además hay varios heridos "de extrema gravedad".

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ